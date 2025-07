Il romanzo “Il Silenzio dell’Acqua” conquista il secondo posto al prestigioso Premio Garfagnana in Giallo – Edizione 2025

Grande riconoscimento per lo scrittore siciliano Antonino Genovese, che con il suo romanzo “Il Silenzio dell’Acqua”, edito da Fratelli Frilli Editore, ha conquistato il secondo posto al rinomato Premio Garfagnana in Giallo, giunto quest’annoall’edizione X+VII. La cerimonia di premiazione, svoltasi a Braga il 5 luglio, ha sancito il crescente successo di un’opera che ha saputo catturare lettori e critica.

Il riconoscimento ottenuto da “Il Silenzio dell’Acqua” rappresenta un importante traguardo sia per l’autore originario di Barcellona Pozzo di Gotto, sia per la casa editrice Fratelli Frilli Editore, che ha creduto fin dall’inizio nel potenziale narrativo e nella profondità stilistica del romanzo.

Ambientato tra suggestioni siciliane e atmosfere dense di mistero, Il Silenzio dell’Acqua si è distinto tra molteplici opere per la sua capacità di coniugare tensione narrativa, introspezione psicologica e un’ambientazione potente e viva. Un risultato che conferma Antonino Genovese come una delle voci emergenti più promettenti del noir italiano contemporaneo.

Il Premio Garfagnana in Giallo, organizzato da Fabio Mundadori, Chiara De Magistris e Andrea Giannasi, è da anni un punto di riferimento per la letteratura gialla, noir e thriller in Italia, e continua a essere una vetrina fondamentale per autori affermati e nuovi talenti del genere.

Il secondo posto assegnato a Il Silenzio dell’Acqua è un riconoscimento che suggella il percorso di successo del romanzo, già accolto con entusiasmo dai lettori e dai librai in tutta Italia.

Primo posto a Claudia Cocuzza con La recita di Natale e terza classificata Claudia Proietti con Il Buio dietro le maschere.