Barcellona, buoni pasto ai dipendenti comunali: ripresa l’erogazione

Trovata finalmente la soluzione per una questione che perdurava da oltre un anno e aveva generato non poche preoccupazioni: l’erogazione dei buoni pasto per i dipendenti comunali era stata sospesa a causa di un parere del Collegio dei Revisori dei Conti, che la riteneva non legittima in considerazione dello stato di dissesto economico dell’Ente.

Ieri, 1° luglio, l’Amministrazione comunale ha voluto annunciare, tramite un comunicato, la conclusione in positivo di tale situazione.

Determinante è stata l’iniziativa dell’Assessore al Personale, Dott. Roberto Molino, che ha formalizzato una nota ufficiale indirizzata al nuovo Collegio dei Revisori dei Conti. Tale nota ha richiamato un parere legale rilasciato dall’avvocato chiamato a tutelare l’Ente a fronte dei primi ricorsi presentati da alcuni dipendenti.

Il parere legale, in sostanza, invitava il Comune a transigere la controversia per evitare ulteriori aggravi di costi derivanti da potenziali contenziosi.

A seguito di questa argomentata richiesta, il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso un parere favorevole, autorizzando la transazione e, di conseguenza, il pagamento dei buoni pasto arretrati e la ripresa regolare della loro erogazione.