Estradizione urgente per 30enne di Barcellona: arrestato per traffico internazionale di droga

È stata disposta l’estradizione urgente per un giovane di 30 anni, originario di Barcellona, arrestato nell’ambito della maxi operazione “Millenium” condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Reggio Calabria. Il soggetto è indagato per traffico internazionale di sostanze stupefacenti e risulta coinvolto in una presunta associazione criminale operante a livello globale.

Il trentenne si trovava in territorio francese al momento dell’arresto, eseguito dalla Interpol a seguito di una red notice emessa dalla DDA. Individuato rapidamente, è stato condotto in un carcere nei pressi di Parigi.

Su richiesta del difensore, avvocato Gaetano Pino, è stata avviata la procedura di estradizione urgente, che ha permesso il trasferimento dell’indagato in Italia. Ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria italiana per l’interrogatorio di garanzia e per esercitare il proprio diritto di difesa davanti al giudice competente.