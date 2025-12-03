“Emily in Paris”: la quinta stagione, ambientata in parte a Roma, dal 18 dicembre su Netflix

ll nuovo capitolo dell’attesissima serie Emily in Paris, creata da Darren Star e con protagonista Lily Collins, debutterà solo su Netflix con dieci episodi il 18 dicembre. L’Italia e in particolare Roma saranno nuovamente protagoniste di questa serie di successo.

SINOSSI

Ora a capo dell’Agence Grateau a Roma, Emily affronta sfide professionali e sentimentali mentre si adatta alla vita in una nuova città. Ma proprio quando tutto sembra andare per il verso giusto, un’idea lavorativa si rivela un fallimento, con conseguenti delusioni amorose e ostacoli alla carriera. In cerca di stabilità, Emily si rifugia nel suo stile di vita francese, finché un grande segreto non minaccia uno dei suoi rapporti più stretti. Affrontando i conflitti con sincerità, Emily ne esce con legami più profondi, una rinnovata consapevolezza e la voglia di abbracciare nuove possibilità.

Emily In Paris. (L to R) Eugenio Franceschini as Marcello, Lily Collins as Emily in Emily In Paris. Cr. Courtesy of Netflix © 2025 Emily in Paris. (L to R) Lucien Laviscount as Alfie, Ashley Park as Mindy in Emily in Paris. Cr. Caroline Dubois/Netflix © 2025 Emily in Paris. (L to R) Lily Collins as Emily, Lucas Bravo as Gabriel in Emily in Paris. Cr. Courtesy of Netflix © 2025 Emily in Paris. (L to R) Lily Collins as Emily, Ashley Park as Mindy in Emily in Paris. Cr. Giulia Parmigiani/Netflix © 2025

DOVE ERAVAMO RIMASTI?

Nell’ultima stagione, Emily affronta finalmente una fase più matura della sua vita: le sue certezze, sia sentimentali sia professionali, iniziano a vacillare. Il rapporto con Gabriel sembra sul punto di diventare realtà, ma si sgretola quando entrambi capiscono che ciò che li ha uniti è più un ideale che una conoscenza profonda. Proprio mentre questa storia finisce, Emily incontra Marcello (Eugenio Franceschini), un affascinante imprenditore italiano che la spinge a rimettersi in gioco, aprendo nuove porte anche nel lavoro.

La svolta arriva quando la protagonista ottiene la direzione della nuova sede dell’agenzia a Roma: decide di trasferirsi, lasciando Parigi ma non del tutto, e accettando una vita in movimento tra due città e due possibili amori. La stagione si chiude così, con Emily che parte verso un futuro incerto ma carico di possibilità.

Avrà compiuto la scelta giusta? Rimarrà a Roma o tornerà a Parigi? Lo scopriremo dal 18 dicembre su Netflix.