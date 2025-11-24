“Send Help”: il trailer e il poster del nuovo film 20th Century Studios in uscita a gennaio

Il survival thriller diretto da Sam Raimi vede protagonisti l’attrice candidata all’Oscar® e al Tony Award® Rachel McAdams insieme a Dylan O’Brien, Edyll Ismail, Dennis Haysbert, Xavier Samuel, Chris Pang, Thaneth Warakulnukroh ed Emma Raimi e arriverà nelle sale italiane il 29 gennaio 2026.

Nel trailer compaiono i due protagonisti, Rachel McAdams e Dylan O’Brien, nei panni di Linda Liddle e Bradley Preston, ex rivali sul lavoro che si ritrovano miracolosamente sopravvissuti a un incidente aereo e bloccati su un’isola deserta. Costretti a unire le forze per rimanere in vita, Linda e Bradley dovranno fare i conti con vecchie tensioni e mettere alla prova la loro determinazione per riuscire a salvarsi.

“Ho sempre amato le storie in cui personaggi interessanti e dinamici vengono spinti all’estremo”, afferma il regista Sam Raimi. “Nella nostra storia, la ridefinizione dei ruoli crea una situazione sempre più tesa, ricca di colpi di scena e suspense”.

Send Help è prodotto da Raimi e Zainab Azizi, con JJ Hook come executive producer e scritto da Damian Shannon e Mark Swift, con musiche originali di Danny Elfman.