“Il Diavolo Veste Prada 2”: nei cinema italiani dal 29 aprile 2026

Vent’anni dopo il cult che ha definito un’epoca, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci tornano a calcare le strade scintillanti di New York e i corridoi patinati della rivista Runway. Il seguito de Il Diavolo Veste Prada riporta sul grande schermo l’iconico quartetto di protagonisti, pronti a raccontare un nuovo capitolo fatto di ambizione, stile e ironia tagliente.

Il film riunisce il cast originale con il regista David Frankel e la sceneggiatrice Aline Brosh McKenna, e introduce una serie di nuovi attori tra cui Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, B.J. Novak e Conrad Ricamora. Tracie Thoms e Tibor Feldman riprendono invece i ruoli di Lily e Irv, offrendo un ulteriore legame con il film del 2006.

Prodotto da Wendy Finerman, con Michael Bederman, Karen Rosenfelt e Aline Brosh McKenna come executive producer, Il Diavolo Veste Prada 2 farà il suo debutto nei cinema italiani il 29 aprile 2026.