Premio Letterario Nazionale Bukowski, tra i finalisti la barcellonese Maria Luisa La Rosa

La scrittrice barcellonese Maria Luisa La Rosa è stata selezionata tra i finalisti della 12^ edizione del prestigioso Premio Letterario Nazionale Bukowski. Nei suoi racconti si celano spesso i caratteriali umani tipici della costa tirrenica dove torna volentieri per ricongiungersi con le sue origini. Maria Luisa La Rosa ha infatti studiato presso il liceo classico Luigi Valli di Barcellona, laureandosi poi presso l’Università di Messina ed ha soggiornato per tutta la sua gioventù nella città del Longano, anche se da anni è residente a Roma dove, oltre a coltivare la passione per la scrittura, esercita le sua attività professionale presso il Consiglio Superiore della Magistratura.

La Premiazione si terrà il 28 giugno 2025 a Viareggio. Il suo racconto “Hermes 3000” sarà inserito nell’antologia letteraria contenente le opere finaliste delle sezioni Poesia inedita e Racconto inedito, edita da Giovane Holden Edizioni (www.giovaneholden.it) dal titolo “Bukowski. Inediti di ordinaria follia – Vol. 12”.