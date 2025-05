La Nuova Igea Virtus alla ricerca di un nuovo direttore sportivo

Sono giorni di incontri, confronti e primi approcci. La Nuova Igea Virtus lavora a un nuovo capitolo della sua gloriosa storia. Lo fa con la passione di sempre e con determinazione.

La società sta lavorando sotto traccia per collocare i primi tasselli sul piano dell’organigramma e a livello tecnico. Si lavora in particolare, in questi giorni, sulla ricerca di un direttore sportivo. A fari spenti, ma non per questo a ritmi bassi. Anzi, tutt’altro.

“Vogliamo riaccendere la passione e l’orgoglio calcistico di Barcellona Pozzo di Gotto. Questo è il nostro primo obiettivo – ha affermato il Presidente Massimo Italiano – Stiamo lavorando con impegno e discrezione sul nome di un direttore sportivo che possa portarci competenze e visione strategica. Per questo stiamo valutando diversi profili che potrebbero fare al caso nostro. Vogliamo creare un progetto solido sul piano societario e sul piano tecnico”.

La strada è tracciata, ma è obiettivamente ancora lunga e richiede il sostegno da parte di tutte le componenti: semplici cittadini, imprenditori, tifoseria.