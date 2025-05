“L’ODisseA è DOnnA” conquista il primo premio: doppia vittoria per il Valli

Dopo i grandi risultati della studentessa Marta Alberto al Certamen Ciceronianum Arpinas, l’I.I.S. Medi di Barcellona P.G., ed in particolare gli alunni del liceo classico Valli, raggiungono nuovi traguardi: risale ad oggi, 16 maggio, la vittoria con lo spettacolo “L’OdisseA è DonnA” del Tindari TeatroGiovani, il concorso di rassegna Nazionale di Teatro Scolastico, giunto alla sua ventiduesima edizione.

Studentesse e studenti hanno avuto il merito di guadagnare il primo posto, in ex aequo con il Liceo classico – musicale – coreutico “D.J. Zuni” di Sassari, che ha messo in scena “Il soldato innammorato (di sé)” da Plauto (Miles Gloriuosus).

La rappresentazione del liceo barcellonese è intitolata “L’ODisseA è DOnnA”: si tratta di una rilettura in chiave moderna della storia di Penelope e Odisseo, che ha visto gli studenti, insieme alla prof.ssa Anna Russo, protagonisti della stesura di una sceneggiatura inedita.

A questo proposito, nei giorni scorsi i personaggi avevano parlato ai nostri microfoni del lavoro di preparazione della sceneggiatura, dell’idea generatrice di questo spettacolo e delle novità e contaminazioni inserite.

Cast

Penelope (Sophia Sottile) 4A;

Odisseo (Christian Famà) 4A;

Penelope bambina (Alice Arcoraci) 3A;

Penelope moderna (Elenia Pashaj) 4A;

Le tre Parche: Attìa, Cutitalìa, Risetto (Beatrice A. Barbera, Myriam T. Maio, Claudia M. Maiori) 4A;

La Dea Madre (Medea Torre) 4A;

La sacerdotessa (Maria Cutugno) 4A;

Euriclea, la nutrice (Marika La Rosa) 4A;

Melissa, la confidente (Ginevra A. Chillari) 4A;

L’ancella Melania (Melania Molino) 4A;

Le cugine di Penelope (Elena e Gaia): Giorgianni Elena C., Munafò Rita Gaia M. 4A;

κωφά πρόσωπα (Giuliano Maccaus, Adriano Monti) 4A;

Musiche e canto a cura di Anna Milone 4A;

Coreografia di Alice Arcoraci 3A.

Staff

Assistente di scena/responsabile oggetti di scena: Alberto Marta 4B;

Suggeritrice/assistente di palco: Giunta Giulia 4B;

Addetta al pc: Gullì Marisa 4B;

Addetta al copione e timer: Grillo Chiara 4B.

La sorprendente vittoria rappresenta un altro motivo di vanto per il Valli e per il riscattarsi della cultura classica, molto spesso sminuita e poco valorizzata.

Le performance giudicate come vincitrici saranno portate in scena questo pomeriggio alle ore 17:00 al Cine Teatro “Beniamino Jappolo” di Patti (e non al Teatro Antico di Tindari come precedentemente previsto, a causa delle condizioni meteo avverse).