I.I.S. Medi: Marta Alberto intervistata da Radio Vaticana dopo la vittoria al Certamen

La giovane studentessa di Barcellona Pozzo di Gotto protagonista nella rubrica “Anima Latina”

La studentessa Marta Alberto, della classe 5B del Liceo Classico dell’IIS Medi di Barcellona Pozzo di Gotto, è stata intervistata da Fabio Colagrande, giornalista di Radio Vaticana, storica emittente della Santa Sede conosciuta in tutto il mondo per i suoi programmi di approfondimento culturale e religioso.

L’interesse dei media nei confronti della giovane barcellonese nasce dalla sua straordinaria vittoria al XLIV Certamen Ciceronianum Arpinas, la prestigiosa competizione internazionale di traduzione dal latino, che lo scorso maggio l’ha vista primeggiare tra 260 studenti provenienti da 13 nazioni.

Orgoglio per la scuola e per la città

“Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti dalla nostra studentessa – ha commentato la dirigente scolastica dell’IIS Medi, prof.ssa Ester Elide Lemmo –. La sua vittoria dimostra che lo studio delle lingue classiche fornisce strumenti intellettuali come il rigore logico, la capacità analitica e la profondità del pensiero, fondamentali per sviluppare il senso critico e una piena humanitas. Marta è la prova concreta di come gli studi classici formino cittadini più consapevoli.”

Un esempio di eccellenza giovanile

La trasmissione radiofonica, andata in onda domenica 19 ottobre 2025, ha visto Marta protagonista di un momento di alto valore culturale all’interno della rubrica settimanale “Anima Latina”, dedicata ai cultori delle lingue classiche e a quanti vivono gli Studia humanitatis come una passione e una crescita personale.

“Essere intervistata da Fabio Colagrande è stato per me un grande onore e un momento di profonda emozione – racconta Marta Alberto –. Ho rivissuto le sensazioni provate ad Arpino: la trepidazione, l’attesa e quella meravigliosa incredulità della premiazione. Parlare della mia passione per il latino e del mio percorso di studio mi ha fatto comprendere che quella vittoria non è un punto d’arrivo, ma una tappa di un cammino che continua.”

Con questa nuova esperienza, Marta Alberto conferma la sua vocazione e il suo impegno nel valorizzare la cultura umanistica tra le nuove generazioni.

Il suo successo rappresenta un motivo di orgoglio per l’I.I.S. Medi e per l’intera comunità di Barcellona Pozzo di Gotto, testimoniando come la passione per il latino e la cultura classica possa ancora oggi essere fonte di ispirazione e crescita.