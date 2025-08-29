“L’ODisseA … è DOnnA”, di nuovo in scena al Teatro di Tindari

Ritorna in scena “L’ODisseA … è DOnnA”, lo spettacolo confezionato direttamente dalle studentesse e gli studenti del liceo classico “Luigi Valli” di Barcellona Pozzo di Gotto. In conclusione dello scorso anno scolastico, la sceneggiatura si era aggiudicata il primo premio al Tindari TeatroGiovani, il concorso di rassegna Nazionale di Teatro Scolastico.

La rappresentazione, realizzata con la supervisione e direzione della prof.ssa Anna Russo, docente di greco, andrà in scena proprio nella cornice del Teatro Antico di Tindari.

Qui, il 31 agosto alle ore 19:00 sarà possibile rivivere le emozioni insieme ad un cast e staff d’eccellenza, composto dai giovanissimi che riporteranno in scena la propria rilettura in chiave moderna della storia di Penelope e Odisseo, liberamente tratta da “Fimmine-Penelope” di Luana Rondinelli.

“L’ODisseA … è DOnnA”: dentro lo spettacolo

“L’ODisseA … è DOnnA” è uno spettacolo teatrale in due atti con intermezzo musicale, con musica dal vivo a cura di Anna Milone (4A).

Dalle note di regia:

Nella scelta della musica, emozionante e suggestivo è stato imbattersi nella notazione musicale all’epitaffio di Sicilo, che sarà eseguito su ukulele, strumento la cui lieve sonorità si avvicina al suono dell’antica cetra, e accompagnerà i 4 versi superstiti alla maniera degli antichi poeti lirici. «Ὅσον ζῇς φαίνου·

μηδὲν ὅλως σὺ λυποῦ·

πρὸς ὀλίγον ἐστὶ τὸ ζῆν.

τὸ τέλος ὁ χρόνος ἀπαιτεῖ.» «Finché vivi, mostrati al mondo,

non affliggerti per niente:

la vita dura poco.

Il tempo esige infine il suo tributo.» Questa dolce melodia (un memento mori assai frequente negli epitaffi antichi) sottolinea le scene delle Parche, divinità tetre e lugubri nella tradizione mitologica, per noi, invece, caratterizzate da un’allure di leggiadria, sottolineata dagli abiti floreali, e dolce ironia mentre ragionano sul trascorrere del tempo, dedicandosi ad attività, forse oggi dimenticate (filare, tessere, cucire e ricamare) su strumenti antichi della nostra tradizione popolare.

Il copione, la cui stesura è stata interamente curata dagli alunni insieme alla prof.ssa Anna Russo, è scritto mescolando tra di loro l’italiano e il dialetto siciliano.

Il dialetto, in particolare, è stato mantenuto nella rielaborazione del testo, mutandolo però in forme fonetiche e lessicali a noi più usuali e riservandolo solo ad alcuni personaggi. Si tratta di forme dal ritmo veloce e con un’accentazione musicale simile alla lingua greca.

Oltre alla musica, ad accompagnare la recitazione è anche l’assolo di danza di Alice Arcoraci (3A), direttamente coreografato dalla studentessa.

Studentesse e studenti al centro

Il lavoro, svolto durante lo scorso anno scolastico e culminato nella prima del 12 maggio scorso, ha dato possibilità agli studenti di adoperare i propri talenti, dando ognuno un proprio contributo per la realizzazione di un’opera finale compiuta e complessa.

Prendendo spunto dalle letture omeriche dedicate a Penelope e alla tradizione mitologica a lei collegata, la lettura del libro di Luana Rondinelli avrebbe poi innescato una vera e propria “miccia” creativa, alimentata progressivamente da riletture moderne del personaggio.

Il percorso di Penelope, protagonista, viene assimilato al viaggio attraverso flashback con rimandi a vari momenti nella vita della donna.

Cast

Penelope (Sophia Sottile) 4A;

Odisseo (Christian Famà) 4A;

Penelope bambina (Alice Arcoraci) 3A;

Penelope moderna (Elenia Pashaj) 4A;

Le tre Parche: Attìa, Cutitalìa, Risetto (Beatrice A. Barbera, Myriam T. Maio, Claudia M. Maiori) 4A;

La Dea Madre (Medea Torre) 4A;

La sacerdotessa (Maria Cutugno) 4A;

Euriclea, la nutrice (Marika La Rosa) 4A;

Melissa, la confidente (Ginevra A. Chillari) 4A;

L’ancella Melania (Melania Molino) 4A;

Le cugine di Penelope (Elena e Gaia): Giorgianni Elena C., Munafò Rita Gaia M. 4A;

κωφά πρόσωπα (Giuliano Maccaus, Adriano Monti) 4A;

Musiche e canto a cura di Anna Milone 4A;

Coreografia di Alice Arcoraci 3A.

Staff