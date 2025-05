Al Salotto Letterario della FIDAPA, Alessandro Celli dialoga con Giulia Fasolo

La FIDAPA, in collaborazione con Edizioni Smasher, presenta il “Salotto Letterario – Edizione 2025”, un ciclo di tre appuntamenti imperdibili per gli amanti dei libri e delle conversazioni d’autore. Un piccolo viaggio nella letteratura contemporanea che si sta svolgendo al DOP in Piazza Stazione n. 23, a Barcellona Pozzo di Gotto.

Il primo incontro si è tenuto oggi venerdì 16 maggio con Giulia Carmen Fasolo che ha dialogato con Alessandro Celli, autore di “Mancano 90” alla follia” (Edizioni Smasher). Ha portato i saluti e concluso l’incontro la Presidente della FIDAPA di Barcellona P.G. Grazia Salamone.

Domenica 25 maggio, alle ore 17:30, sarà la volta di Katia Trifirò e Ada Trifirò, con il libro “Sei lune e mezza”(Affiori).

A chiudere il ciclo, venerdì 30 maggio alle ore 17:30, ancora Giulia Carmen Fasolo che incontrerà Anna Mallamo, autrice di “Col buio me la vedo io” (Einaudi).