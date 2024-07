Estate: misure contro l’allerta caldo a Barcellona

Da oggi e per il resto dell’intero periodo estivo, l’amministrazione Calabrò ha predisposto, presso il Parco Maggiore La Rosa, un’area relax ed un locale climatizzato.

All’iniziativa partecipano anche varie associazioni di volontariato, tra cui Club Radio Cb Associazione di protezione civile, Croce Rossa Italiana, Associazione Carabinieri in pensione, Associazione AgroForestale ed il Lions Barcellona Pozzo di Gotto.

L’Assessore alla Protezione Civile Salvatore Coppolino ha ringraziato le associazioni per il loro sostegno, ribadendo come l’iniziativa risulti essere un prezioso aiuto per tutti i cittadini, a disposizione dei quali ci saranno anche i volontari delle associazioni sempre pronti all’intervento nel caso di necessità fino alla fine dell’estate.

L’Assessore ha poi continuato dicendo che le condizioni climatiche rendono indispensabili attenzione e massima cautela ed è per questo che si stanno predisponendo varie iniziative di Protezione Civile.