Pallavolo: Barcellona si prepara per il derby di C femminile e non solo

Domani alle 18:00 all’Aia Scarpaci il match fra Polisportiva Nino Romano – Play Volley Barcellona

Arrivano rispettivamente da due vittorie le squadre che domani, sabato 1° novembre, si sfideranno per un derby che si preannuncia ricco di emozioni: la Polisportiva Nino Romano di Milazzo affronterà la neopromossa Play Volley di Barcellona P.G. alle ore 18:00 fra le mura della palestra Aia Scarpaci.

Le ragazze di coach Domenico Fazio, dopo il successo al quinto set sul campo del New Randazzo, sono pronte ad ospitare una delle formazioni più attrezzate del torneo e candidata alla promozione.

Rispetto alla formazione che l’ha portato alla promozione in Serie C (girone B), il club barcellonese ha ritoccato l’organico con innesti di esperienza: Clelia Chillemi (opposto, ex Saracena), Romina Handraj (schiacciatrice, Asd Volley), Martina Genovesi (centrale, Pallavolo Oliveri) e Veronica Gulino (libero, al rientro dopo un anno di stop).

“Un test impegnativo ma stimolante per le nostre atlete, pronte a dare il massimo davanti al proprio pubblico”, si legge sui canali social di Play Volley.

Polisportiva Nino Romano: “A Barcellona servirà una prova più solida”

Successo anche per la Nino Romano di coach Maccotta, che cerca ora conferme dopo il 3-1 contro I Giardini del Volley.

“Un successo che però ha lasciato intravedere pause e discontinuità. A Barcellona servirà una prova più solida, soprattutto sul piano mentale, per dare continuità al lavoro e al talento del gruppo”, così si esprime la squadra in un comunicato sui propri profili.

Le emozioni nel prepartita sono forti, e al riguardo si è pronunciata anche Francesca Fleres della Polisportiva Nino Romano, affermando:

“Scontrarci con squadre che hanno un’interpretazione diversa del gioco ci aiuta a migliorare la nostra intesa e, secondo me, troveremo una squadra con tanta grinta, in grado di metterci in difficoltà in tanti modi diversi. Spero che, nonostante questo, riusciamo a trovare un modo per portare a casa la partita”.

Il campionato di serie C maschile, girone A

Per la Play Volley, anche i ragazzi di coach Enza Torre saranno impegnati in trasferta ad Altavilla Milicia, dove affronteranno l’Acqua Sabrinella, squadra desiderosa di riscatto dopo la sconfitta dell’esordio. Una gara che si preannuncia combattuta e ricca di spunti, con la Play Volley intenzionata a confermare i progressi mostrati nelle ultime settimane.