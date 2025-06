Antonino Genovese finalista al “Garfagnana in Giallo”

Il Silenzio dell’Acqua in finale per due sezioni del concorso

Antonino Genovese, medico e scrittore originario di Barcellona Pozzo di Gotto, continua a ottenere consensi in campo letterario nazionale: il suo ultimo romanzo, Il silenzio dell’acqua, edito dalla Fratelli Frilli Editore, è stato apprezzato dal pubblico e dalla critica, approdando in finale al celebre concorso letterario “Garfagnana in Giallo”.

Si tratta di uno dei più prestigiosi premi italiani dedicati alla letteratura noir e di genere, organizzato dallo scrittore e direttore artistico Fabio Mundadori e giunto quest’anno alla diciassettesima edizione.

Il romanzo di Genovese – un’avvincente storia noir che Gaetano Savatteri ha definito “feroce” – ha raggiunto la finale in ben due sezioni: quella della Giuria, che raccoglie le opere selezionate direttamente dagli organizzatori del premio, e la sezione “Classico”. Un doppio riconoscimento che testimonia l’alta qualità della scrittura e della costruzione narrativa dell’autore.

Il noir ambientato tra Milazzo, Barcellona e Patti

Il silenzio dell’acqua si distingue per l’ambientazione intensa e realistica: le vicende si dipanano tra Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto e Patti, territori familiari all’autore, descritti con precisione chirurgica e con grande attenzione alla dimensione umana e psicologica dei personaggi. La narrazione avvolge il lettore in un’atmosfera sospesa, dove il paesaggio e l’anima dei protagonisti si fondono nel mistero.

Il romanzo ha già riscosso un grande successo di pubblico e di critica, affermandosi come uno dei titoli più apprezzati del catalogo Fratelli Frilli Editore, casa editrice specializzata in noir e polizieschi che da anni promuove autori italiani di talento.

Per Antonino Genovese, che coniuga nella sua vita quotidiana la professione medica con quella letteraria, questo doppio risultato rappresenta una conferma del suo valore come narratore e della sua capacità di raccontare il lato oscuro della realtà con profondità e sensibilità. Il suo nome si aggiunge così alla lista dei protagonisti di una letteratura noir che, sempre di più, parla italiano e affonda le radici nei territori spesso dimenticati, ma carichi di storie, del nostro Sud.

L’attesa ora è per la cerimonia finale del Garfagnana in Giallo, dove si scoprirà se Il silenzio dell’acqua saprà conquistare anche il podio. Ma per Genovese e per la Sicilia, intanto, è già una vittoria.