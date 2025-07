Barcellona: la riapertura dell’Ufficio Postale di Sant’Antonio

Con forte entusiasmo, questa mattina il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto Pinuccio Calabrò, ha annunciato, tramite un comunicato, la riapertura dell’Ufficio Postale di Sant’Antonio entro dicembre 2025.

“Cari Concittadini,

È con soddisfazione che vi comunico una notizia attesa da tempo e importante per la nostra comunità: l’Ufficio Postale del quartiere di Sant’Antonio riaprirà i battenti entro dicembre 2025!

Dopo oltre due lunghi anni di disagi, con la chiusura del vecchio ufficio e la sistemazione provvisoria in un container che, seppur funzionale, non ha mai rappresentato una soluzione definitiva, finalmente vediamo la luce in fondo al tunnel.

La riapertura di un ufficio postale dignitoso ed efficiente a Sant’Antonio è una priorità assoluta. Abbiamo intrapreso una costante e tenace interlocuzione con Poste Italiane, in particolare con il Dott. Tusa, dirigente regionale responsabile relazioni istituzionali, al quale va il nostro ringraziamento per la disponibilità e l’impegno dimostrati (vedi riapertura ufficio postale di Gala).

Il dirigente ha comunicato che Poste Italiane e i proprietari dei locali storici dell’ufficio hanno raggiunto un accordo. Tale intesa prevede che i proprietari si facciano carico dei necessari lavori di adeguamento dei locali, garantendo così una struttura sicura e accogliente, idonea a soddisfare le esigenze di tutti i cittadini di Sant’Antonio.

Questa riapertura non è solo il ripristino di un servizio essenziale, ma è la dimostrazione che, con la perseveranza e il dialogo, si possono superare anche le difficoltà più complesse”.