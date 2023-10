Barcellona, inaugurata al villino Liberty la mostra personale “Colori e Anima” della pittrice Daniela Celi

Un viaggio nella passione per l’arte ed in particolare per la pittura è quello che racconta la mostra personale “Colori e Anima” di Daniela Celi, inaugurata ieri pomeriggio nelle sale del villino Liberty e visitabile fino al 22 ottobre.

Daniela Celi, docente di storia dell’arte dell’IIS Medi di Barcellona, ha narrato il suo trentennale percorso artistico dal 1993 al 2023, a partire dalle prime opere, in cui tra l’altro ha rappresentato i suoi genitori da giovani, fino agli ultimi dipinti, passando dalla fase del Realismo a quella del Linearismo, come indicato nel sottotitolo della mostra.

All’inaugurazione erano presenti l’assessore alla cultura Angelita Pino ed il presidente della Genius Loci, Bernardo Dell’Aglio, che hanno portato i saluti, insieme alle relatrici chiamate ad intervenire ed a raccontare l’evoluzione artistica di Daniela Celi, le architette Mimmarosa Barresi, Paola Sarasso ed Angela Saja. Durante la serata è stato possibile ascoltare le performance musicali delle giovani Marisol Longo e Maristella Fugazzotto. È stato inoltre presentato il catalogo dell’artista, nel quale alle immagini dei dipinti si alternano composizioni in versi, tra cui “Rinascita” scritta nel periodo della pandemia, con la quale la pittrice ha voluto concludere la serie di interventi, augurando alla città del Longano una rinascita culturale.

Daniela Celi ha partecipato a mostre personali, collettive e concorsi di pittura, in Italia e all’estero, riscuotendo premi e riconoscimenti. Artista sensibile ed originale, dopo aver sperimentato svariate possibilità espressive, ha elaborato un proprio stile inconfondibile, denominato “Linearismo concettuale”, attingendo agli stimoli delle avanguardie storiche, in particolare ai futuristi e a Benedetta Cappa Marinetti. Con le linee, i colori, gli elementi geometrizzanti che danno vita a personaggi simbolo, l’artista intende creare armonia, sia in se stessa sia nel mondo intorno a sé, convinta del valore salvifico dell’arte, che può risvegliare le coscienze e illuminare le menti.

La mostra sarà aperta al pubblico fino al 22 ottobre dalla 10 alle 13 e dalle 16 alle 20.