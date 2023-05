Per il forte vento a Barcellona, abbattuti altri due alberi in piazza Duomo: danni alla copertura del PalAlberti, caduto un albero alla D’Alcontres

Il forte vento di scirocco, che solo in questo momenti si è calmato con l’arrivo delle piogge, ha creato danni in diversi punti della città.

In piazza Duomo, lungo la via Carducci, dopo il crollo di un primo pino, è stato necessario intervenire per il rischio di caduta di un secondo albero, che appoggiandosi ad un terzo albero, ha compromesso la stabilità di quest’ultimo. Gli operai di una ditta incaricata dal Comune hanno proceduto all’abbattimento dei due alberi pericolanti. Il crollo del primo arbusto aveva distrutto uno dei lampione che delimitano il sagrato della Basilica di San Sebastiano e per poco non ha colpito una signora che stava percorrendo il marciapiede, come riferiscono alcuni testimoni.

Numerosi sono stati gli alberi ed i pali della pubblica illuminazione danneggiati del vento. E’ caduto uno degli alberi che si trova vanti al Liceo Valli e sulla via Ugo La Malfa, una traversa di via Kennedy, la caduta di albero da un giardino privata la bloccato il transito. Alcuni rami sono caduti anche dagli alberi di via del Mare, mentre sono crollati alcuni tabelloni pubblicitari 6×3, uno nella zona industriale, all’altezza dell’incrocio con via Milite Ignoto, e l’altro sulla copertura del torrente Longano, di fronte al palazzo satellite, per fortuna senza procurare feriti.

Un grosso albero è caduto anche all’interno del cortile della scuola secondaria di primo grado D’Alcontres, in via San Vito, e l’intervento dei vigili del fuoco ha consentire di ripristinare l’area, che per fortuna non era frequentata da alunni, docenti e personale scolastico considerato che l’istituto di sabato è chiuso.

Danni ingenti si segnalano sul tetto del PalAlberti, dove quel che resta della guaina protettiva del cupola è stata trasportata dal vento, lasciando a visto le travi in legno della copertura, soprattutto sul versante del quartiere Santa Venera e via Olimpia. La via Destra Longano è stata chiusa per tutta la mattinata, così da consentire un’intervento di messa in sicurezza di un palo della telefonia, a rischio di caduta.

Domani la protezione civile regionale ha disposto l’allerta rossa per la costa tirrenica e ionica della provincia di Messina

