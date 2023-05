Digital360 acquisisce la maggioranza di Digital Sales: un bilancio che guarda al futuro

Continua l’espansione di Digital360 , Società Benefit quotata sul mercato Euronext Growth Milan, che nella giornata di oggi ha siglato un accordo per rilevare il 27,8% delle quote sociali di Digital Sales S.r.l., di cui aveva già acquisito il 51% nel mese di febbraio del 2022, e sulle quali si era riservata la facoltà di esercitare una opzione di acquisto.

Digital Sales è una startup specializzata nelle soluzioni digitali a supporto del marketing e delle vendite B2B (MarTech e SalesTech), fondata a Barcellona Pozzo di Gotto dall’attuale venditore delle quote Massimo Calabrese, tra i maggiori esperti italiani in questo ambito. L’azienda ha come obiettivo quello di aiutare le imprese clienti ad utilizzare efficacemente le soluzioni tecnologiche di Marketing Automation e di Customer Relationship Management (CRM) basate sulla piattaforma software di Hubspot.

L’ingresso di Digital Sales in DIGITAL360 nel 2022 ha potenziato ed ampliato i servizi offerti alle aziende B2B per la digitalizzazione di tutte le attività di marketing e sales, dal posizionamento online all’intercettazione dei buyer online, dalla generazione di leads alla gestione di tutti i prospect della forza vendita. L’incremento delle quote consentirà di spingere ulteriormente le sinergie con il gruppo.

Il prezzo pattuito per il 27,8% di Digital Sales è stato fissato in 1,1 milioni di euro, che saranno pagati alla data di esecuzione, mediante l’assegnazione al venditore di 201.334 azioni ordinarie Digital360 valorizzate al prezzo di 5,35 euro ciascuna.

“Grazie all’ingresso nel gruppo DIGITAL360 avvenuto nel 2022, è iniziato un percorso che ci ha consentito di realizzare la visione di Digital Sales: definire ed implementare un modello innovativo, applicato ai servizi e alle funzioni Sales e Marketing in ambito B2B – afferma Massimo Calabrese, CEO di Digital Sales -. Il rafforzamento della partecipazione ci consentirà di guidare una trasformazione che integri strategia, tecnologia, processi, metodi e cultura digitale”.

Successivamente a tale prima cessione, Digital360 si è riservata la facoltà di esercitare un’opzione di acquisto sulla residua quota del 21,2% del capitale non ancora posseduto in tre diverse tranches, acquistando il 7,07% in ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.