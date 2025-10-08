Barcellona, la storia di Faburama e di Kanö raccontata da Rai1

Una fra le realtà significative del territorio è finita sotto ai riflettori di Rai1 nei giorni scorsi: è il caso di Kanö, la sartoria sociale con sede in via Garibaldi a Barcellona Pozzo di Gotto, nata a partire dalla passione e dalle idee dell’artigiano Faburama Ceesay.

Ed è proprio di lui che il TG1 ha parlato in un approfondimento negli scorsi giorni, in occasione della Giornata della Memoria e dell’Accoglienza del 3 ottobre.

Una storia di rinascita

Il giovane, giunto in Sicilia nel 2014 all’età di 16 anni, a seguito di un lungo viaggio durato un anno, ha sempre nutrito una forte passione per la sartoria. Da qui, la decisione di portare la propria formazione come sarto-stilista ad un livello superiore, dando vita alla realtà di Kanö, con l’obiettivo di realizzare manufatti unici ed originali con tessuto wax, reperito da alcuni paesi africani nel rispetto della filiera etica, e vari tessuti in fibre naturali.

Kanö in italiano significa “amore”: l’amore che Faburama prova per il suo lavoro, divenuto progetto di vita, e che svolge insieme alla moglie Marica.

“Siamo fieri di portare alto in nome di questa città anche al TG1, ma non solo”, queste le parole della sartoria nel condividere il servizio sui propri canali social.

Dal servizio, inoltre, emerge che Faburama, tramite un crowdfunding, è riuscito a comprare un terreno in Gambia: il prossimo progetto, dunque, consisterà nell’apertura di una sartoria proprio lì, per fornire nuove possibilità e prospettive di vita.

Un messaggio di speranza e luce per Barcellona Pozzo di Gotto, ma anche un racconto di successo, che mette in evidenza la storia di chi è riuscito a realizzare il proprio sogno.

Il servizio, dal minuto 20:09, è consultabile al seguente link: https://www.raiplay.it/video/2025/10/Tg1-ore-1330-del-03102025-02561589-3c23-4e87-bdc7-b0d834b1e382.html