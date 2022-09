Un progetto didattico del 2016 premonitore sull’efficientamento energetico al Copernico di Barcellona P.G.

Torna d’attualità il Progetto didattico dell’Ing. Aldo Domenico Ficara, svolto nell’anno scolastico 2016 – 2017, presso l’istituto tecnico Copernico di Barcellona Pozzo di Gotto e condiviso dall’ENEA, riguardante l’efficientamento energetico di un istituto scolastico.

“Il caro bolletta – ricorda il docente – sta mettendo a dura prova famiglie e imprese: l’incremento dei costi dell’energia elettrica, causato da una serie di fattori tra cui l’aumento del prezzo della materia prima e la situazione di instabilità internazionale, ha avuto un impatto pesante sia sulle utenze domestiche che su quelle di aziende, attività commerciali e anche istituti scolastici. Una situazione largamente annunciata, ma che da inizio 2022 ha assunto contorni reali, rendendo in molti casi davvero difficile far quadrare i conti”.

“L’efficientamento energetico – continua Ficara – rappresenta la vera chiave per ridurre i costi in bolletta, soprattutto nel lungo termine. Questi interventi possono essere di natura strutturale e riguardare ad esempio la ristrutturazione dell’edificio, con l’isolamento delle pareti perimetrali interne (tramite incollaggio di pannelli isolanti) ed esterne (con un cappotto isolante da applicare sulla facciata). Altri interventi possibili in quest’ambito sono l’inserimento di materiale isolante nell’intercapedine, l’isolamento delle coperture (tetti e solai) e la riduzione delle dispersioni di calore dalle finestre. Un’altra tipologia di efficientamento energetico riguarda la sostituzione o modifica degli impianti esistenti, attraverso l’installazione di impianti a fonti rinnovabili, come impianti solari termici (abbinati magari a tecnologie di solar cooling per la produzione di aria climatizzata), caldaie a condensazione o stufe e camini a biomassa”.

Per comprendere meglio il progetto svolto nella città della riviera tirrenica messinese si propone un video dal titolo “Progetto “L’illuminotecnica in una scuola ecosostenibile “: