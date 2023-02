Merì, dagli accertamenti sul telefonino di Serti Ayman potrebbero arrivare le risposte sulla dinamica della sua morte

Gli investigatori impegnati nell’inchiesta sulla morte del sedicenne Serti Ayman, avvenuta venerdì sera in piazza Italia 90 a Merì, continuano a vagliare tutti i riscontri raccolti attraverso i primi rilievi sul luogo del ritrovamento del corpo semicarbonizzato e le dichiarazioni dei familiari, che non credono all’ipotesi del suicidio.

Per chiarire la vicenda sarà fondamentale l’esito dell’autopsia sul corpo del ragazzo, affidata al medico legale Letterio Visalli, che sarà utile a definire le cause della morte, considerato che dall’ispezione esterna non sarebbero emersi segni evidenti di violenza da parte di terzi. Allo stesso modo, sarà importante analizzare i dati ed i messaggi lasciati sul cellulare del ragazzo, trovato vicino al suo corpo, perfettamente funzionante, insieme al giubbotto e ad un contenitore per liquido infiammabile.

Lo smartphone è già stato affidato ad un perito per decriptare la password d’accesso ed estrapolare i messaggi e le ultime chiamate in entrata ed in uscita. Da questo riscontro potrebbero arrivare gli elementi per avvalorare una delle piste seguite dagli investigatori, soprattutto in merito all’ipotesi del coinvolgimento di terze persone nella dinamica che ha portato alla morte del sedicenne di Merì. Serti Ayman viveva in una famiglia perfettamente integrata nel territorio ed è stato descritto dai compagni come un bravo ragazzo e senza alcun contatto con il mondo della criminalità locale.

Il ragazzo si era da poco trasferito dall’Itt Lssa Copernico all’Itet Fermi ed aveva iniziato il suo nuovo percorso di studi. La famiglia sembra non credere all’ipotesi del suicidio ed è convinta che il figlio sia stato attirato in una trappola. Per le forze dell’ordine mancano però al momento riscontri a quanto sostenuto dai genitori e dal fratello. La Procura di Barcellona sta lavorando, con il supporto dei Carabinieri, per dare risposte certe sulla morte di Serti Ayman.