Merì, imbrattata Piazza Umberto l: l’Amministrazione lancia una denuncia

Vandali in azione in pieno centro a Merì. In piazza Umberto I, recentemente riqualificata, sono state trovate scritte correlate a movimenti estremisti, che hanno seminato il terrore in Italia negli anni ’70.

I danni non sono ancora quantificabili e sui fatti hanno avviato le indagini i Carabinieri della Stazione di Merì, ai quali l’Amministrazione si è rivolta, presentando regolare denuncia contro ignoti.

Non si è fatta attendere, dunque, la risposta dell’Amministrazione Comunale, che ha immediatamente preso le distanze dal gesto, condannandolo aspramente. Ha lanciato anche un appello alla cittadinanza, auspicando che questo tipo di azioni venga sempre segnalato, per garantire il decoro cittadino ed il mantenimento del bene comune.

“Auspichiamo – si legge sui profili social dell’amministrazione – che i responsabili vengano individuati e paghino per il reato, o i reati, che hanno commesso con il loro gesto assolutamente sconsiderato”.