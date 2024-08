Colpisce con un coltello la compagna e poi scappa: arrestato 45enne a Barcellona per tentato omicidio

Una telefonata al 112 e l’intervento dei Carabinieri in un appartamento in centro, laddove era stata segnalata una lite in famiglia hanno permesso ai militari dell’Arma di arreetsre un 45enne per “tentato omicidio”, “maltrattamenti contro familiari” e “lesioni personali aggravate”.

L’uomo, secondo la ricostruzione degli investigatori, aveva colpito con un coltello la sua convivente ed era subito dopo fuggito.

I carabinieri hanno avviato immediatamente le ricerche dell’uomo, che, rintracciato pochi istanti dopo nelle vicinanze dell’abitazione, ancora con le calzature sporche di sangue, è stato bloccato e condotto in caserma.

Sono stati quindi effettuati gli accertamenti necessari per ricostruire quanto avvenuto da parte dei Carabinieri, che, nel sopralluogo effettuato nell’abitazione, hanno rinvenuto e sequestrato un coltello da cucina, intriso di tracce ematiche, utilizzato dall’aggressore.

La vittima, 30enne, trasportata e medicata presso l’ospedale di Milazzo, fortunatamente ha riportato ferite non gravi. L’arrestato invece è stato condotto presso la Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Tutte le attività sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, diretta dal Procuratore dott. Giuseppe Verzera, particolarmente attenta a dare sempre pronte ed efficaci risposte ai reati in danno delle vittime vulnerabili.