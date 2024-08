Potenziati i controlli della Polizia Stradale in vista dell’arrivo

Nell’ottica di una sempre maggiore salvaguardia di chi percorre ogni giorno tragitti su strada e si ritrova, pur senza volerlo, in situazioni di pericolo fortemente evitabili, la Polstrada potenzia i controlli e ci tiene a puntualizzare che anche solo la stanchezza di un automobilista basta a porre un pericolo sulla strada, nonché la fretta o solo la scarsa attenzione. E gli incidenti, stando ai dati statistici, aumentano proprio durante questo periodo.

Le misure che sono state prese sono quindi: maggiori controlli sulla rete autostradale, e sulle principali extraurbane. Maggiore attenzione a comportamenti pericolosi, tra sorpassi, abuso di alcol, tutto per garantire una maggiore sicurezza sulla strada a tutti i cittadini.

Saranno montati anche misuratori di velocità e apparecchiature per la verifica dell’assunzione di alcol o stupefacenti. E per garantire ancora di più sarà portata avanti un’attività di informazione e supporto per gli utenti della strada.

La Polizia Stradale fornisce anche un elenco dei comportamenti da tenere durante la guida ed in generale sulla strada, ovvero: verificare l’integrità del veicolo, gestire i pesi dei bagagli, posizionare bene gli animali, riposare prima della guida, evitare le sostanze, avere visione e controllo del traffico stradale, usare le cinture, usare la zone di sosta, essere prudenti nei sorpassi, mantenere la distanza di sicurezza o tenere sempre la destra, soprattutto in autostrada, dove un incidente può essere fatale.