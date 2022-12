I residenti di Sant’Antonio chiedono la riapertura degli uffici postali di piazza Mazzini

I residenti del quartiere di Sant’Antonio chiedono la riapertura dell’ufficio postale di piazza Mazzini, chiuso al pubblico dallo scorso mese di giugno.

In particolare, gli abitanti della zona lamentano i disagi subiti da pensionati, disabili e clienti in generale che, a causa della chiusura dello sportello, sono costretti a recarsi presso altre strutture, spesso anche lontane dal luogo di residenza. Inoltre evidenziano come il suddetto ufficio postale sia un punto di riferimento importante per tutta comunità barcellonese, in considerazione della sua posizione strategica sul territorio, che gli consente di essere frequentato anche da numerosi utenti provenienti dalle zone limitrofe.