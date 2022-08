Cartoni della pizza e bottiglie di vetro abbandonate sulla spiaggia a Calderà: la segnalazione di un lettore

Un lettore di 24live ha inviato una segnalazione in redazione sull’incivile abitudine di abbandonare in spiaggia i rifiuti spesso dopo aver consumato una pizza in spiaggia, nell’area antistante la piazza delle Ancore a Calderà.

Il tema è di grande attualità, considerato che stasera il litorale barcellonese si animerà con i tradizionali falò in occasione della processione a mare di San Rocco. Troppe volte il giorno dopo la festa le spiagge si sono presentate invase da rifiuti e dai resti dei falò sull’arenile, coperti da un pò di sabbia.

La segnalazione del lettore riguarda però l’abitudine di abbondare quotidianamente cartoni della pizza, bottiglie di birra e di acqua, lattine e mozziconi di sigaretta, sulla spiaggia di Calderà nel tratto antistante la piazza. “Abbiamo voluto segnalare questa situazione – afferma il lettore – è sia per mettere in evidenza l’inciviltà delle persone, sia un sistema di pulizia superficiale, nell’incuranza del Comune. Proprio ieri abbiamo segnalato il problema agli addetti della Dusty, che stavano svuotando i cestini della spazzatura presenti nella spiaggia, ma alla nostra precisa risposta ci è stato risposto che i rifiuti non essendo stati posizionati in prossimità dei cassonetti, non potevano essere raccolti. Quindi se non fosse per noi bagnanti, che cerchiamo di mantenere il decoro, la spiaggia si trasformerebbe in un immondezzaio. Spero che le foto possano servire per porre l’attenzione anche delle istituzioni, perchè che finalmente si possa agire in maniera decisa per evitare tale disagio”.