Segnalazione di un lettore: perdita d’acqua in via Medi a Centineo nonostante diversi tentativi di riparazione

Un lettore di 24live, dopo i diversi tentativi degli operai incaricati dal Comune di risolvere il problema, si è rivolto alla redazione per segnalare una perdita d’acqua in via Enrico Medi 4/5, una traversa via Cairoli sulla strada di collegamento con la frazione di Centineo.

“Dopo vari tentativi di riparazione della condotta idrica (colabrodo) – scrive il lettore – si è verificata l’ennesima perdita d’acqua. Abbiamo segnalato diverse volte il problema e nonostante l’intervento tampone effettuato per almeno dieci volte negli ultimi mesi, la perdita non è stata bloccata. Carissima amministrazione comunale non sarebbe il caso di risolvere definitivamente il problema oppure dobbiamo continuare ad assistere a questo teatrino? Purtroppo da cittadino esasperato sono costretto a chiedere aiuto alla redazione per risolvere questi problemi. Grazie”