Milazzo, venerdì 15 luglio andrà in scena la tragedia “Riccardo III”, libero adattamento di Salvatore Cilona

“Riccardo III” di William Shakespeare andrà in scena venerdì 15 luglio alle 21.45 nell’atrio del Carmine a Milazzo. Uno spettacolo da non perdere, promosso dall’associazione teatrale Testuggine, con il patrocinio del comune mamertino. La tragedia shakespeariana è stata liberamente adattata da Salvatore Cilona che, oltre a curarne la regia, vestirà i panni del deforme, tanto ambizioso quanto malevolmente machiavellico, Riccardo, duca di Gloucester e fratello di re Edoardo IV. Cospirazioni, tradimenti, inganni, battaglie si susseguiranno fino alla fine sul palco per conquistare l’ambito trono. Con lui sulla scena ci saranno tre donne: Alessia Costa che interpreterà Lady Anna, Viviana Isgrò che sarà la regina Elisabetta e Francesca Romeo, che impersonerà la regina Margherita. Dopo il successo di “Giulio Cesare”, rappresentato la scorsa stagione, Cilona torna a sorprenderci con una nuova tragedia dai toni forti e dal ritmo mozzafiato, di cui cura anche la scenografia ed i costumi insieme a Franca Furnari.