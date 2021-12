Barcellona, la Giunta comunale ritira il bilancio di previsione per elaborarne la rimodulazione

La Giunta comunale di Barcellona, dopo un primo confronto con il commissario straordinario nominato dalla Regione per l’approvazione del bilancio di previsione, ha inviato una nota alla Presidenza del Consiglio con cui si comunica il ritiro della precedente delibera per procedere alla necessario rimodulazione che garantisca il pareggio dei conti pubblici.

La decisione, richiesta più volte dall’opposizione consiliare, è conseguente all’approvazione della presa d’atto della interpretazione meno restrittiva della sentenza del Tar sulla delibera che definiva in accesso alcune aliquote dell’Imu 2020, insieme all’assegnazione di circa un milione e 800 mila euro a titolo di contributo d’emergenza da parte della Regione. La Giunta procederà quindi nelle prossime settimane approverà la nuova rimodulazione del bilancio di previsione 2021-2023, che sarà poi inviato ai revisori dei conti ed al consiglio comunale per la discussione in aula e per le successiva votazione. Su tempi della procedura non ci sono date certe e l’unica conferma è la convocazione di una seduta del consiglio comunale per la rettifica alle variazioni al bilancio già esitata della Giunta comunale.