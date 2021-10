Falcone, si è insediato il consiglio comunale: Marco Filiti è eletto presidente

Si è insediato ieri pomeriggio il consiglio comunale di Falcone, chiamato ad definire le cariche interne al civico consesso.

Come si ricorderà l’esito delle elezioni ha lasciato in minoranza la lista che ha sostenuto il sindaco eletto Nino Genovese, con la compagine del candidato a sindaco Andrea Paratore che ha conquistato la maggioranza in consiglio comunale per una manciata di voti. Con sei consiglieri su dieci, il gruppo “Insieme possiamo” ha eletto Marco Filiti per il ruolo di presidente e Calogera Calà per quello di vice presidente del consiglio comunale. Sono stati indicati anche i capogruppi consiliari, Antonio Donato per la maggioranza consiliare e Carmelo Caliri per la lista “L’altra Falcone” che ha sostenuto il sindaco Nino Genovese.

Il primo cittadino e tutto il consiglio comunale auspicano adesso che, superate le tensione di una campagna elettorale intensa, si possa lavorare insieme nell’interesse del paese.