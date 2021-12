Barcellona, si accende il dibattito sulla presa d’atto delle modifiche alla delibera Imu 2020

La quadratura al bilancio di previsione 2021-2023, dopo il rinvio del punto all’ordine del giorno dell’ultimo consiglio comunale, continua ad animare il confronto politico, con ripercussioni sulle tasche dei contribuenti che versano l’Imu su seconde case e terreni edificabili.

Il contenuto del provvedimento

L’aumento, approvato nel giugno 2020 dello 0,80 per mille e ritenuto illegittimo del Ministero dell’Economia e Finanza, come stabilito della sentenza del Tar Catania, ha creato infatti un buco nel bilancio di previsione, sulla cui quantificazione ci sarebbero diverse interpretazioni. L’amministrazione comunale ha scelto di affidarsi per un parere legale all’avvocato Antonio Saitta, esperto amministrativista, che ha interpretato la sentenza come una bocciatura non dell’intero provvedimento, ma solo dell’aumento dello 0,80 per cento dell’aliquota, passata dallo 0,60 all’1,40 per cento. In concreto, la prima ipotesi produrrebbe un buco da un milione e 300 mila euro nel bilancio 2021 ed in quello 2022, mentre la seconda lo ridurrebbe a 560 mila euro.

Il dibattito in consiglio comunale

Per rendere applicabile l’interpretazione del legale a cui si è affidato l’ente, la Giunta guidata dal sindaco Pinuccio Calabrò ha richiesto un passaggio in consiglio comunale con una delibera di presa d’atto, che però ha acceso il dibattito all’interno anche della maggioranza. Dall’opposizione, com’è prevedibile, non c’è la disponibilità a supportare questa procedura, soprattutto sulla base del fatto che il provvedimento è legato all’esito del secondo grado del giudizio amministrativo, previsto a gennaio/febbraio davanti al Cga di Palermo. Dovranno essere i 17 consiglieri di maggioranza su 24 totali a prendersi la responsabilità di votare la delibera, trasformando il punto in un test anche per la compattezza dei gruppi consiliari che sostengono l’amministrazione Calabrò, che negli ultimi mesi hanno vissuto diverse fibrillazioni interne, alla ricerca di una difficile equilibrio tra le diverse posizioni politiche.

Avviata la procedura di approvazione

Il presidente del consiglio comunale Angelo Paride Pino ha trasmesso il provvedimento, corredato dal parere favorevole dei revisori dei conti, alle commissioni permanenti che entro 24 ore dovrebbero esprimere per il loro parere non vincolante, prima della convocazione della prossima seduta. Se non ci saranno ritardi, la delibera potrebbe arrivare in aula consiliare all’inizio della prossima settimana.