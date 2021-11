Terme Vigliatore, il consiglio comunale definisce i componenti delle commissioni e i revisori contabili (Live)

E’ stato convocato oggi pomeriggio alle 18 la seduta del consiglio comunale di Terme Vigliatore, che dovrà definire le nomine delle commissioni consiliari e quelle dei revisori di conti per il triennio 2021/2024, attraverso il sorteggio.

Ecco il dettaglio dell’Ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbali seduta del 25 ottobre 2021 ;



2. Commissione Elettorale Comunale – Nomina Componenti;



3. Nomina Commissione Comunale per l’aggiornamento degli elenchi dei Giudici Popolari;



4. Nomina Consiglieri in seno all’Assemblea dell’Unione dei Comuni “Valle del Patri”;



5. Commissioni Consiliari Permanenti – Nomina Componenti;



6. Nomina Revisori dei Conti del Comune di Terme Vigliatore per il triennio 2021/2024.