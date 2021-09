Barcellona, i genitori del “Copernico” chiedono interventi alla Città Metropolitana per evitare i doppi turni

Tutti genitori degli alunni iscritti per l’anno scolastico 2021-2022 presso l’Istituto ITT – LSSA Copernico di Barcellona hanno scritto e sottoscritto una petizione indirizzata ai vertici della città metropolitana di Messina per chiedere interventi tali da evitare il ricorso ai doppi turni. Tale soluzione sarebbe inevitabile per la carenza di aule all’interno dell’istituto per garantire il distanziamento degli oltre 800 alunni, in questo periodo emergenziale legato alla pandemia.

“Già dal 13 Settembre 2021, primo giorno di scuola – scrivono i genitori – gli alunni, proprio per osservare le norme sul distanziamento interpersonale, sono stati costretti ad effettuare due turni, e più esattamente il primo dalle ore 8,00 alle ore 11,00, ed il secondo, rispettata una pausa di 30 minuti dedicata alla sanificazione, dalla ore 11,30 alle ore 14,30.

La indicata turnazione, disposta con circolare del dirigente scolastico, è stata programmata fino al 24 settembre.

La riferita soluzione non è però prorogabile oltre, stante che la stessa comporterebbe, con l’orario scolastico a regime, gravi disagi per gli alunni, specialmente per quelli provenienti dai paesi viciniori. Si immagini, ad esempio, le difficoltà che incontrerebbe l’alunno, proveniente da Tripi o da Novara di Sicilia, il quale, entrato a scuola col secondo turno, dunque ad orario completo verosimilmente per le 15,00, si ritrova, al suono della campanella di fine lezioni, dunque intorno alle ore 21,00, a dover rientrare a casa. Le stesse difficoltà incontrerebbero gli alunni residenti a Barcellona, i quali subirebbero delle limitazioni alla loro vita sociale ed alle attività extrascolastiche. Non meno gravosi sarebbero i disagi per le famiglie degli alunni in quanto sarebbero costrette a misurare la loro giornata con quella scolastica dei figli: si pensi ai genitori, entrambi impegnati al lavoro, che si troverebbero a dover conciliare i tempi da dedicare al lavoro stesso con quelli richiesti dagli impegni scolastici dei figli ed ancora con quelli propri della vita in famiglia (accompagnarli a scuola, riprenderli alla fine delle elezioni, pranzo, cena, etc..)”.

I genitori nella missiva si sono rivolti al sindaco metropolitano di Messina, competente nella gestione degli istituti superiori della provincia di Messina, per trovare una soluzione che eviti i disagi riferiti all’attività scolastica degli alunni del Copernico. Nella stessa petizione hanno ipotizzato anche una soluzione provvisoria, con la richiesta di assegnazione di alcune aule del plesso di via Olimpia dell’Istituto Tecnico Fermi di Via Pitagora, che però non sarebbero disponibili. Tale ipotesi non sarebbe percorribile, come riferito dalla dirigente Antonietta Amoroso, perchè le restrizioni della pandemia impongono anche al “Fermi” di ampliare gli spazi per garantire il distanziamento tra gli studenti.

La dirigente dell’ITT e LSSA Copernico di Barcellona, Angelina Benvegna, ha avviato una interlocuzione con il Prefetto di Messina e con le istituzioni scolastiche della provincia di Messina, per trovare una soluzione tale da evitare i doppi turni. L’auspicio è che, in uno spirito di solidarietà, si possa trovare in città la disponibilità degli spazi per garantire la frequenza mattutina a tutti gli alunni. L’assegnazione di aule da parte di altri istituti o l’affitto di locali privati sembrano le strade percorribili, in attesa di una soluzione definitiva rappresentata dalla realizzazione di un nuovo istituto, ma servono scelte rapide ed efficaci per dare risposte alla popolazione scolastica dell’Itt-Lssa Copernico di Barcellona.