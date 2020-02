Anziana derubata nella notte nel quartiere Marsalini

Furto nella notte a Barcellona in vicolo Mercato nel quartiere Marsalini. Una donna di 81 anni è stata immobilizzata da un gruppo di malviventi, forse quattro, tutti travisati, che hanno fatto irruzione nella sua abitazione intorno alle 2 di notte. Sono riusciti a bloccare anche un cane che si trovava nell’abitazione. Una volta all’interno hanno portato via denaro e preziosi per un valore di circa mille euro. La donna è rimasta illesa e ha potuto dare l’allarme chiamando i familiari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Barcellona Pozzo di Gotto, che hanno sentito la donna e raccolto le immagini a circuito chiuso della zona. Non è la prima volta che nel quartiere si verificano episodi simili nei confronti di anziani che abitano da soli.