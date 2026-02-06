Il Gen. Ubaldo Del Monaco visita la Compagnia Carabinieri di Patti e la Stazione di Brolo

L’alto ufficiale della Legione Carabinieri “Sicilia” incontra i militari e ribadisce l’importanza della fiducia dei cittadini e della presenza sul territorio

Prosegue il tour istituzionale nei reparti dell’Arma in Sicilia del Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, Generale di Divisione Ubaldo Del Monaco, che nella giornata di ieri ha fatto visita alla Compagnia di Patti e alla Stazione di Brolo, confermando la sua vicinanza ai militari impegnati quotidianamente nelle attività di controllo e sicurezza del territorio.

L’incontro alla Compagnia di Patti

La prima tappa è stata la sede della Compagnia di Patti, dove il Generale è stato accolto dal Capitano Giuseppe Rinella insieme a una rappresentanza dei Carabinieri della sede e dei Reparti distaccati che dipendono dalla Compagnia.

Nel corso dell’incontro, l’alto ufficiale ha approfondito le caratteristiche e le dinamiche dei territori di competenza, soffermandosi anche sulle principali attività investigative in atto. Tra queste, attenzione è stata rivolta agli sviluppi legati al triplice omicidio avvenuto a Montagnareale lo scorso 28 gennaio.

Il Generale Del Monaco ha quindi incoraggiato tutti i Carabinieri a proseguire il servizio istituzionale con il massimo scrupolo e convinta determinazione, sottolineando come l’obiettivo primario resti quello di preservare e rafforzare la fiducia che i cittadini ripongono storicamente in tutti i militari dell’Arma.

La visita alla Stazione di Brolo

Successivamente, il Comandante della Legione si è recato alla Stazione Carabinieri di Brolo, dove è stato ricevuto dal Mar. Magg. Marco Matteo Alberto e da tutti i militari del Reparto.

Anche in questa occasione non sono mancate parole di apprezzamento per il lavoro svolto per garantire la fondamentale funzione di rassicurazione sociale a favore della popolazione che vive in quell’area.