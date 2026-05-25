Basilica Minore di San Sebastiano

Nel cuore di Barcellona Pozzo di Gotto sorge un simbolo che unisce fede, arte e storia. Stiamo parlando della Basilica minore dedicata al martire San Sebastiano, alto ufficiale dell’esercito Imperiale sotto Diocleziano, che non esitò a sacrificare la vita per la sua fede. La sua figura tradizionalmente legata al martirio delle frecce, rappresenta da secoli la forza e la protezione contro le epidemie e le avversità. La Basilica, cuore pulsante della devozione barcellonese al proprio patrono, non è soltanto una struttura in mattoni e cemento, ma ogni dettaglio architettonico riflette il legame indissolubile tra il santo e i suoi cittadini. Visitare questo luogo significa toccare con mano l’anima di Barcellona Pozzo di Gotto, un omaggio eterno a chi, con coraggio, ha testimoniato la propria verità fino alla fine. La Basilica di San Sebastiano contiene al suo interno varie opere d’arte tra cui un ampio altare che custodisce la venerata statua lignea del XVlll secolo del santo patrono, la tela della “Visitazione”, “La Madonna dell’Itria del Quagliata”, un dipinto su tavola raffigurante San Francesco da Paola ed è presente anche un prestigioso organo a canne. La Basilica di San Sebastiano è la chiesa più grande della zona, famosa per la sua alta cupola che domina il panorama cittadino. La Basilica di San Sebastiano non è soltanto un luogo culturale ma anche un punto di incontro per eventi e feste cittadine tra cui la festa del santo patrono San Sebastiano che ogni anno richiama migliaia di fedeli da tutto il comprensorio. Durante questa giornata speciale, le vie del centro si riempiono di luci, bancarelle e del tipico profumo dei dolci locali, tra cui la “giaurrina” e il torrone, ma il momento più emozionante resta la solenne processione, quando la statua del Santo attraversa la città tra due ali di folla. Ancora oggi, la Basilica rappresenta per noi ragazzi un punto di riferimento fondamentale: quando alziamo lo sguardo e vediamo la sua grande cupola svettare nel cielo, sappiamo di essere a casa.