La danza, il mio piccolo mondo

Mi chiamo Alice Arcodaci, vivo a Barcellona Pozzo di Gotto e frequento la classe 1ªD dell’I.C. “Bastiano Genovese”. La mia passione per la danza è nata per gioco nel 2002 grazia alla rinomata scuola di ballo “Dance Queen” di Rodì Milici, guidata dalla maestra Luana Buemi. La scuola, nel corso degli anni, ha ottenuto tanti successi, conquistando titoli nazionali, medaglie d’oro e d’argento. Per tutti è come una famiglia più che una scuola e tre cose importanti sono sempre da ricordare: passione, lavoro, sacrifici. Ho iniziato all’età di 5 anni con il corso di gioco danza, tutto era bello, tanti giochi, tanti sorrisi e nel frattempo io iniziavo ad innamorarmi della danza. Poi, crescendo, sono entrata a far parte del corso di danza sportiva di gruppo e ancora oggi ne faccio parte. Qui studiamo vari stili di danza dal modern, ai ritmi latini, al freestyle e vengono create delle coreografie di gruppo in stile sincronizzato,

dove tutti i ballerini si muovono all’unisono e nelle medesime direzioni. Nel coreografico i ballerini si muovono a moduli e creiamo dei disegni attraverso la nostra danza, nello show dance, viene scelto un tema e tutti i ballerini interpretano e danzano su musiche a tema. Da qualche anno, studio più approfonditamente le danze latino americane in “solo Latin” è un percorso molto complesso che mi appassiona tanto, ho già fatto competizioni a livello regionale nella categoria 12/13 classe D e si studiano i 5 balli appartenenti a questa disciplina (Samba, cha cha cha, rumba, paso doble e jive). Poiché la nostra scuola fa parte della FIDESM federazione italiana danza sportiva e sport musicali, unica federazione di danza riconosciuta dal Coni, con le varie discipline ho partecipato anche a tante gare a livello nazionale e da 3 anni il nostro appuntamento fisso è il campionato italiano di categoria che si svolge alla Fiera di Rimini nella prima quindicina di luglio. Ringrazio la maestra Luana, perché con i suoi insegnamenti ho imparato non solo a ballare ma anche a credere che ogni sogno si può realizzare.