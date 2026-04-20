Novara di Sicilia, al via il Premio Letterario Nazionale “Passi di donne”

Torna per la sua terza edizione il Premio Letterario Nazionale “Passi di donne”, promosso dall’associazione Le Donne del Borgo in collaborazione con la Pro Loco di Novara di Sicilia.

L’obiettivo del concorso è quello di diffondere la cultura e valorizzare la figura femminile, intesa come simbolo di rinascita e speranza.

Il regolamento

Le sezioni del premio

Il concorso si articola in quattro sezioni a tema:

Sezione A: poesia in lingua italiana;

poesia in lingua italiana; Sezione B: poesia in vernacolo (con traduzione in italiano);

poesia in vernacolo (con traduzione in italiano); Sezione C: racconti brevi (max 9000 caratteri);

racconti brevi (max 9000 caratteri); Sezione D: haiku, gendai e senryu.

Ogni autore potrà partecipare con due elaborati per sezione, sia editi che inediti.

Gli elaborati dovranno essere inviati in formato Word, carattere Times New Roman, corpo 12, in due copie: una anonima e una completa dei dati personali (nome, cognome, contatti).

L’invio dovrà avvenire tramite email all’indirizzo: passidonne3@gmail.com

Scadenza e quota di partecipazione

Il termine ultimo per la presentazione degli elaborati è fissato al 1° maggio 2026.

Per ciascuna sezione è richiesto un contributo di 15 euro, da versare tramite bonifico intestato all’associazione Le Donne del Borgo. La ricevuta dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione.

Premi e valutazione

I premi, assegnati a giudizio insindacabile della giuria, consisteranno in opere artistiche. Oltre ai tre premi principali, potranno essere attribuiti ulteriori riconoscimenti.

La valutazione terrà conto della qualità espositiva e dell’aderenza al tema.

La giuria

Le commissioni di giuria sono coordinate e presiedute da Mariella Sclafani e composte da esponenti del panorama letterario.

Tra i giurati:

Sezione A (poesia italiana): Paola Ercole, Rossella Patti, MariaPina Milici, Rosalba Buemi;

Paola Ercole, Rossella Patti, MariaPina Milici, Rosalba Buemi; Sezione B (vernacolo): Rino Scurria, Domenico Olifici, Santina Folisi, Nancy Calanna;

Rino Scurria, Domenico Olifici, Santina Folisi, Nancy Calanna; Sezione C (racconti): Fabio Milazzo, Graziella Lovano, Anna Maria Bertolami, Stefania Bonifacio;

Fabio Milazzo, Graziella Lovano, Anna Maria Bertolami, Stefania Bonifacio; Sezione D (haiku): Floriana Porta, Maria Malferrari, Tiziana Ciola, Littoria Gandolfi.

Un premio dedicato alla cultura e alla figura femminile

Il Premio “Passi di donne” si conferma un appuntamento culturale di rilievo, capace di coinvolgere autori da tutta Italia e promuovere una riflessione sul ruolo della donna nella società contemporanea.

La cerimonia di premiazione si terrà entro il mese di luglio 2026 e i premiati saranno tempestivamente avvisati per via telefonica o per e-mail, in modo che possa essere garantita la loro presenza o quella di qualcuno da loro delegato.

Iscrizioni e informazioni

Il comitato di organizzazione del concorso è composto da Mariella Sclafani, Maria Patanè, Anna Miano, Angela Puglisi e Melina Presti.

Per iscrizioni e informazioni sul concorso è possibile chiamare al numero +39 338 8190773.