Taormina Film Festival: Anna Valle madrina della 72esima edizione

Sarà Anna Valle la madrina della 72esima edizione del Taormina Film Festival, in programma dal 10 al 14 giugno 2026. L’annuncio ufficiale è stato dato dalla Direttrice Artistica Tiziana Rocca, che ha espresso grande soddisfazione per la scelta fatta.

“Anna rappresenta un’eccellenza italiana, capace di coniugare grazia, bravura e professionalità” – dichiara Tiziana Rocca, sottolineando anche il forte legame dell’attrice con la Sicilia, elemento che aggiunge valore simbolico alla sua presenza. “La sua partecipazione contribuirà a rendere questa edizione ancora più speciale e significativa.”

Tra le attrici più apprezzate del panorama italiano, Anna Valle ha costruito negli anni una carriera solida tra cinema e televisione, distinguendosi per versatilità interpretativa e carisma.

Le sue radici siciliane rafforzano ulteriormente il significato della sua nomina: un ponte ideale tra tradizione e contemporaneità, in linea con lo spirito del festival.