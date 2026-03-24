Segnalazione: buio in via Roma all’altezza del Villino Liberty

I commercianti di via Roma tornano a segnalare una situazione di forte disagio legata alla mancanza di illuminazione pubblica all’altezza del Villino Liberty.

Da dicembre scorso – scrivono nella loro segnalazione – diversi esercenti della zona affermano di aver inviato numerose segnalazioni al Comune, senza però ottenere interventi concreti per il ripristino della luce nei lampioni presenti lungo la strada.

La denuncia dei commercianti della zona

A sollevare il problema sono in particolare alcune attività storiche e molto frequentate del centro: Merceria Mazzeo, Caffè Roma, Tim e Punto Penta.

Secondo quanto riferiscono i titolari, l’assenza di illuminazione rende l’area quasi completamente al buio nelle ore serali, soprattutto alla chiusura delle attività commerciali.

Attualmente l’unica fonte di luce proviene da:

i faretti del Villino Liberty ,

, il faro della vetrina di Punto Penta.

Una situazione che, secondo i commercianti, non può sostituire il normale servizio di illuminazione pubblica.

Parcheggio al buio e problemi di sicurezza

Il problema non riguarda soltanto la strada principale. Anche il parcheggio adiacente alla zona commerciale rimane completamente al buio.

Questo comporta difficoltà soprattutto alla chiusura delle attività: molti commercianti e dipendenti sono costretti a raggiungere le proprie auto in condizioni di scarsa visibilità, con inevitabili timori per la sicurezza.

“La sera diventa complicato anche solo andare a prendere la macchina – spiegano alcuni esercenti – perché l’area è praticamente al buio. Non è il massimo per la nostra sicurezza“.

Per questo motivo gli operatori commerciali chiedono un intervento rapido da parte dell’amministrazione comunale per il ripristino dell’illuminazione pubblica.

Appello alla civiltà per i bisogni dei cani

Oltre al problema dell’illuminazione, i commercianti segnalano anche un’altra questione legata al decoro urbano.

Negli ultimi mesi i muri della zona sono stati tappezzati di cartelli con cui gli stessi esercenti invitano i proprietari di cani a portare gli animali a fare i bisogni in luoghi dove l’odore non possa arrecare disagio alle attività e ai passanti.

Un appello semplice, rivolto al senso civico dei cittadini: maggiore attenzione e rispetto per il centro cittadino e per chi lavora ogni giorno nella zona.

La richiesta al Comune

I commercianti chiedono quindi due cose:

Il ripristino urgente dell’illuminazione pubblica in via Roma, nei pressi del Villino Liberty. Maggiore attenzione al decoro urbano, anche attraverso la collaborazione dei cittadini.

L’obiettivo è rendere nuovamente sicura, illuminata e decorosa una delle vie più frequentate del centro di Barcellona Pozzo di Gotto.