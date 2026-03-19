Taormina Film Festival: ufficializzate le date della 72esima edizione con Tiziana Rocca alla direzione artistica

Dal 10 al 14 giugno 2026 torna uno degli appuntamenti più attesi del panorama cinematografico internazionale: la 72esima edizione del Taormina Film Festival, che si svolgerà nella suggestiva cornice di Taormina.

L’annuncio ufficiale conferma anche la guida artistica affidata a Tiziana Rocca, che resterà alla direzione per due edizioni consecutive, garantendo continuità e visione strategica al festival.

Un festival tra tradizione e innovazione

Organizzato dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia e promosso dalla Regione Siciliana con il sostegno del Ministero della Cultura, il festival si articolerà in quattro sezioni principali:

Concorso internazionale lungometraggi

Fuori concorso

Eventi speciali al Teatro Antico

Nuovo concorso cortometraggi dedicato alla valorizzazione del territorio siciliano

Le iscrizioni apriranno a breve e resteranno disponibili fino al 25 maggio 2026.

L’obiettivo è quello di offrire una programmazione ampia e inclusiva, capace di attraversare generi e linguaggi diversi, con anteprime nazionali e opere provenienti da tutto il mondo.

Rocca: “Un ponte tra culture e nuove voci”

“Taormina rappresenta da sempre un luogo speciale per il cinema internazionale – dichiara Tiziana Rocca – un ponte tra culture, storie e talenti provenienti da tutto il mondo. Il mio impegno sarà quello di valorizzare ulteriormente l’identità del festival, mantenendo viva la sua prestigiosa tradizione e, allo stesso tempo, guardando con entusiasmo al futuro del cinema, dando spazio a nuove voci, grandi autori e produzioni che sappiano emozionare e far riflettere.”

Il Festival, fondato nel 1955, è oggi la seconda rassegna cinematografica più antica d’Italia e rappresenta un asset culturale di grande valore per il territorio. Non solo evento artistico, ma anche motore economico e turistico per la Sicilia, capace di attrarre visitatori e operatori da tutto il mondo.

Focus sul cinema europeo

Tra gli appuntamenti più rilevanti dell’edizione 2026 spicca l’Assemblea Generale della FACE (Federazione delle Accademia del Cinema Europee), che riunirà rappresentanti di 14 Paesi insieme alla European Film Academy.

Un’occasione unica per discutere lo stato di salute del cinema europeo e delinearne le prospettive future.

Taormina, set naturale del grande cinema

Ancora una volta, il Teatro Antico e il paesaggio siciliano faranno da sfondo a un evento che unisce spettacolo, cultura e promozione del territorio. L’edizione 2026 punta a consolidare il ruolo di Taormina come palcoscenico internazionale e destinazione d’eccellenza per un turismo culturale di alto livello.

Con una formula che combina tradizione e innovazione, il Taormina Film Festival si prepara dunque a scrivere un nuovo capitolo della sua lunga storia.