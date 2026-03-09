Troppe tragedie sull’asfalto quasi mai dovute solo a fatalità

La comunità barcellonese, nell’ultimo semestre del 2025, è stata profondamente scossa da tragici eventi che hanno coinvolto adolescenti o giovani individui, spezzando la loro vita troppo precocemente sulla strada e gettando nel più totale sconforto familiari e tutti i loro cari.

Il risveglio del 15 luglio, poi, per gli abitanti del comprensorio è stato una commistione di incredulità e disperazione a seguito della notizia della morte di Mattia Caruso e Simone Marzullo, due grandi amici di sedici e diciassette anni rimasti vittime di un drammatico incidente stradale. Poco dopo le 2:30, infatti, tra l’incrocio tra via J.F. Kennedy e via San Vito, una Fiat Punto guidata da un neopatentato, sfrecciando a folle velocità, ha travolto i due giovani a bordo di un ciclomotore, uno scarabeo 125, scaraventandoli rovinosamente sull’asfalto senza lasciar loro scampo. A nulla sono valsi i soccorsi: per Mattia e Simone non c’è stata salvezza.

La notizia ha avuto subito rapida eco tra amici e conoscenti e, sia pure nel cuore della notte, tanti giovani sconcertati si sono precipitati sul luogo dell’incidente in preda ad incredulità, sgomento e commozione. Solo urla strazianti e inarrestabile disperazione tra i presenti, immagini che tolgono il fiato e che rimarranno indelebili nel cuore e nelle menti di chi era lì.

Le indagini chiariranno poi che la causa dell’impatto devastante è stata una velocità di gran lunga superiore ai limiti previsti dalla legge per la circolazione stradale in un centro abitato. Ma saperlo non ha ovviamente cancellato né attenuato il dolore provocato da due giovani vite interrotte…

Come se ciò non bastasse, nell’imminenza delle festività natalizie, un’altra notizia sconvolgente è piombata sulla città del Longano. La mattina del 21 dicembre, infatti, un destino beffardo si è accanito su una giovane coppia, Giuseppe Caruso e la moglie, che voleva soltanto evadere dal periodo di profondo dolore che l’aveva da poco colpita, il gravissimo lutto vissuto una decina di giorni prima per la perdita del figlioletto di appena sei mesi. In compagnia di altri amici motociclisti, in sella alla loro moto, i due stavano tranquillamente percorrendo la SP 140 nel comune di Brolo quando è accaduto l’irreparabile: una Bmw 320, che viaggiava ad una velocità inaudita, ha azzardato il sorpasso di una fiat Bravo ferma ad un bivio, urtandola violentemente e sbalzandola con un testacoda in mezzo alla carreggiata così da colpire sciaguratamente la moto guidata da Giuseppe. La moglie è stata brutalmente sbalzata per parecchi metri, finendo tragicamente sull’asfalto, mentre l’uomo è caduto rovinosamente e con tutta la moto sotto un rimorchio parcheggiato a bordo strada. I primi interventi si concentrano particolarmente sulla donna che, agli occhi dei soccorritori, appare in condizioni peggiori e pertanto viene trasportata in ospedale in elisoccorso per gravi traumi alle braccia e alla schiena.

Nessuno poteva immaginare, però, che il destino per il povero Giuseppe fosse stato ancora più beffardo e crudele. Il violento impatto, infatti, aveva causato molteplici danni agli organi interni che non hanno consentito nessun intervento da parte dei sanitari. Un’altra giovane vita spezzata sull’asfalto della strada. Ma non chiamiamola solo fatalità. Non è mai solo fatalità e molteplici possono le cause, o le concause, di queste tragedie.

Al fine di garantire la tutela del cittadino e risvegliare la coscienza popolare, infatti, la tematica della sicurezza stradale meriterebbe indubbiamente maggiori e più profonde attenzioni e riflessioni. Impegnarsi ad evitare gli incidenti stradali dovrebbe rappresentare una priorità assoluta. Innanzitutto è fondamentale che i conducenti rispettino le norme del codice della strada, i limiti di velocità e siano pienamente consapevoli che vanno assolutamente evitati comportamenti rischiosi, quali l’uso di alcool e sostanze stupefacenti, poiché entrambi o insieme alterano la capacità di giudizio e di reazione, incrementando notevolmente il pericolo di incidenti. La sicurezza stradale dipende difatti principalmente da condotte responsabili, dal rispetto delle regole e da un’attenzione costante. E ogni individuo ha un ruolo cruciale nella creazione di un ambiente stradale sicuro, considerando che un singolo incidente può avere ripercussioni assolutamente profonde sulla vita delle persone coinvolte, sulla sua famiglia ma anche sull’intera comunità.

La prevenzione, però, non costituisce soltanto una responsabilità personale, quanto uno sforzo collettivo volto a tutelare la vita e la salute di tutti gli utenti della strada. Oltre a provvedere alla manutenzione spesso carente dell’asfalto per evitare situazioni rischiose, sarebbe quindi auspicabile che le autorità si prodigassero, tra l’altro, per istruire e sensibilizzare i tanti giovani ancora molto disinformati sulle criticità che riguardano questa delicata tematica e le infide insidie che essa nasconde.

Anche in ambito scolastico potrebbe risultare molto utile l’organizzazione di incontri con le forze dell’ordine incentrati sull’ampia tematica della legalità, incontri che avrebbero anche lo scopo di evidenziare quali siano gli atteggiamenti corretti da seguire e quale la pericolosità di una guida sotto l’effetto di sostanze alteranti. Bisognerebbe quindi costantemente informare senza equivoci i giovani sulle conseguenze potenzialmente drammatiche e fatali che tali atteggiamenti irresponsabili possono provocare, affinché non abbassino la guardia. È doveroso inoltre, da parte di tutti, adulti e giovani, adottare comportamenti responsabili, evitando di mettersi alla guida in condizioni di alterazione o stanchezza, rispettando tutte le normative vigenti per la tutela di una convivenza sicura e civile.

La sicurezza stradale dipende, torniamo a dire, da un’attenzione costante e da un senso di responsabilità condivisa, ed è opportuno pertanto che ognuno di noi ponga sempre massima attenzione nel rispetto della propria vita e di quella degli altri, un bene primario infinitamente prezioso dal valore inestimabile.