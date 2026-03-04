Barcellona, al Teatro Vittorio Currò il dramma “La sala d’attesa”

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, le luci del palcoscenico del Teatro Vittorio Currò dell’Oratorio Salesiano di Barcellona Pozzo di Gotto si accendono su una riflessione profonda.

Domenica 8 marzo 2026, alle ore 18:00, l’Associazione Teatro, Arte e Cultura “S. Cattafi” presenta “La Sala d’Attesa”, un intenso dramma in due atti firmato da Stefania De Ruvo con la regia di Tiziana Turrisi.

L’opera, inserita nel cartellone della trentacinquesima stagione teatrale “Una vita di teatro”, promette di trascinare lo spettatore in un limbo emotivo dove il tempo sembra sospeso, esplorando il tema della violenza contro le donne attraverso le storie di sei protagoniste.

Un cast tutto al femminile, composto da Rosalia Lanza, Nina Mazza, Ada Dipaola, Zina Giglio, Emma Foti e Norma Alosi, darà voce e corpo ai personaggi del dramma.

Dietro le quinte, il lavoro è supportato da Carmelina Garofalo e Donatella Aliquò, con le musiche di Nino Trapani e il service tecnico affidato a Gioele Crisafulli.