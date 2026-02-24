Cena spettacolo al Paradiso: protagonista Dario Bandiera

Una serata all’insegna dell’intrattenimento e della buona cucina è in programma venerdì 6 marzo al Paradiso – Sala Ricevimenti di Milazzo, dove andrà in scena un evento che unisce cabaret, musica e proposta gastronomica d’autore.

L’appuntamento è fissato per le ore 20:30 con una cena spettacolo che vedrà protagonista il cabaret di Dario Bandiera, artista noto al pubblico per la sua verve comica e la capacità di coinvolgere la platea con uno show dinamico e ricco di energia.

La comicità di Dario Bandiera

Nel corso della sua carriera, Dario Bandiera si è distinto per uno stile ironico e brillante, costruito su una forte presenza scenica e su una spiccata capacità di improvvisazione. Noto al grande pubblico per le sue partecipazioni a programmi televisivi nazionali e per l’attività teatrale che lo ha portato in tournée in diverse città italiane. Il suo repertorio spazia dal monologo satirico all’imitazione, con un ritmo serrato e un’interazione costante con il pubblico, elementi che rendono ogni spettacolo dinamico e coinvolgente. La sua comicità, diretta e mai banale, unisce osservazione del quotidiano, battute fulminanti e momenti di intrattenimento musicale, contribuendo a costruire uno show capace di alternare leggerezza e ritmo scenico.

A seguire, la serata proseguirà con il DJ set di Pippo Basile, per un finale dedicato alla musica e al divertimento.

Le note di sapore della serata

Inoltre, Il format della serata prevede una cena completa che accompagna e valorizza lo spettacolo, trasformando l’evento in un’esperienza che unisce gusto e intrattenimento. Si comincia con un raffinato tortino di spada adagiato su una vellutata purea di patate allo zafferano, un antipasto dai profumi delicati e dall’equilibrio elegante. Si prosegue con un mezzo pacchero arricchito da gambero rosso e zucchine, un primo piatto che esalta la freschezza e i sapori del mare con una nota di leggerezza. Come secondo, il filetto del pescato viene proposto in crosta di pistacchio, abbinato a scarola ripassata con pinoli e uvetta: un accostamento che coniuga croccantezza e morbidezza, tradizione e ricercatezza. A chiudere la cena, il Dessert Paradiso, pensato per regalare un finale dolce e coerente con lo spirito della serata.

Il costo della serata è di 60 euro, comprensivo di cena e spettacolo. La partecipazione è a numero limitato ed è richiesta la prenotazione obbligatoria ai numeri:

342 1721282 – 328 1214835