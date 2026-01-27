“Minchia Signor Tenente” è il prossimo spettacolo del teatro “Domenico Popolo” di Montalbano Elicona

Ritornano gli spettacoli al teatro “Domenico Popolo” di Montalbano Elicona. Il 29 gennaio prossimo, alle ore 18.30, va in scena “Minchia Signor Tenente”, scritto e diretto da Antonio Grosso. Sarà questo il primo spettacolo del 2026 della rassegna “Il Teatro nel Borgo”, organizzata dalla “Banca della “Speranza” per la stagione teatrale 2025/26, sotto la direzione artistica di Nicola Calabria e organizzativa di Emanuela Segreto. Dopo gli spettacoli del 2025 che hanno visto sul palco Peppe Servillo, Mauro Di Domenico, Sergio Vespertino ed Ettore Bassi, ora è la volta di Antonio Grosso con uno spettacolo particolarmente suggestivo, in cui, in una vicenda ambientata in Sicilia, si affronta il tema della mafia in modo diverso ed originale.

Servizio navetta

La direzione artistica del teatro ha pensato di rendere questa serata ancora più speciale, mettendo a disposizione un servizio navetta gratuito fino al teatro e ritorno. Si parte dai caselli autostradali di Falcone alle ore 17.30 con destinazione il teatro “Domenico Popolo” di Montalbano Elicona.