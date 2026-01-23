Barcellona, la V edizione della mattonella “Genius Loci”

La “Genius Loci” di Barcellona Pozzo di Gotto presenta il primo evento dell’anno, con al centro il tema del volontariato.
Oggi alle ore 17:00 presso l’Auditorium San Vito avrà luogo un momento di ricongiungimento con tutto il mondo del volontariato per la V edizione della mattonella “Genius Loci”.
La mattonella artistica – realizzata da Nino Abbate e rappresentante la Grotta di Santa Venera, quasi da vent’anni luogo-simbolo della “Genius Loci” – sarà consegnata al mondo variegato del volontariato barcellonese, che svolge quotidianamente un lavoro silenzioso a servizio della comunità.
Protagoniste della serata saranno le seguenti associazioni:
- Anpas-Club Radio CB;
- Avulss;
- Banco Alimentare;
- Caritas Vicariale;
- Casa di Francesco;
- Casa Solidarietà e Accoglienza;
- DI.;
- Comunità Sant’Egidio;
- Crescere Insieme;
- Croce Rossa;
- Pane Quotidiano;
- Progetto dopo di Noi;
- Suore FMA;
- Volontariato Vincenziano.
“Sarà l’occasione per conoscere da vicino le 14 associazioni premiate e ascoltare, dalla voce dei loro presidenti, il racconto di un lavoro silenzioso, utile e solidale, verso la nostra collettività”, scrive sui propri canali social Bernardo Dell’Aglio, presidente della “Genius Loci”.