Barcellona, la V edizione della mattonella “Genius Loci”

La “Genius Loci” di Barcellona Pozzo di Gotto presenta il primo evento dell’anno, con al centro il tema del volontariato.
Oggi alle ore 17:00 presso l’Auditorium San Vito avrà luogo un momento di ricongiungimento con tutto il mondo del volontariato per la V edizione della mattonella “Genius Loci”.

La mattonella artistica – realizzata da Nino Abbate e rappresentante la Grotta di Santa Venera, quasi da vent’anni luogo-simbolo della “Genius Loci” – sarà consegnata al mondo variegato del volontariato barcellonese, che svolge quotidianamente un lavoro silenzioso a servizio della comunità.

Protagoniste della serata saranno le seguenti associazioni:

  • Anpas-Club Radio CB;
  • Avulss;
  • Banco Alimentare;
  • Caritas Vicariale;
  • Casa di Francesco;
  • Casa Solidarietà e Accoglienza;
  • DI.;
  • Comunità Sant’Egidio;
  • Crescere Insieme;
  • Croce Rossa;
  • Pane Quotidiano;
  • Progetto dopo di Noi;
  • Suore FMA;
  • Volontariato Vincenziano.

“Sarà l’occasione per conoscere da vicino le 14 associazioni premiate e ascoltare, dalla voce dei loro presidenti, il racconto di un lavoro silenzioso, utile e solidale, verso la nostra collettività”, scrive sui propri canali social Bernardo Dell’Aglio, presidente della “Genius Loci”.

