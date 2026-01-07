Messina, malore sull’A20 direzione Villafranca: deceduto 79enne

Tragica fine per un anziano all’uscita della galleria Telegrafo in direzione Villafranca Tirrena
Un tragico incidente mortale è avvenuto questa mattina intorno alle 10 sulla tangenziale di Messina, subito dopo la galleria Telegrafo, in direzione dello svincolo di Villafranca Tirrena.
Un uomo di 79 anni è deceduto a seguito di un malore mentre percorreva in auto il tratto autostradale.
Diversi i disagi per la viabilità, che ha subìto rallentamenti in direzione Palermo. Al momento, però, la circolazione sembra essere stata ripristinata.
Sul posto sono giunti il personale del 118 e della Polizia stradale.
*In evidenza immagine di repertorio.