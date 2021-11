Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 23 sulla variante della strada statale 113 all’altezza della galleria Sant’Antonio.

Due automobili si sono scontrate frontalmente ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre alcuni feriti dai mezzi coinvolti. Secondo le prime notizie ci sarebbero sei feriti trasportati in ospedale. Sul posto sono presenti le pattuglie delle Forze d’ordine per i rilievi del caso.