Falcone: sequestrata officina abusiva dalla Polizia Stradale

Proseguono i controlli sulle attività commerciali operanti nel settore della manutenzione e riparazione dei veicoli da parte della Polizia Stradale di Barcellona Pozzo di Gotto. Nel corso di un’operazione condotta dagli Agenti della Polstrada è stata individuata e sequestrata un’officina meccanica abusiva a Falcone.

Durante l’ispezione gli Agenti hanno accertato che l’attività veniva esercitata senza le necessarie autorizzazioni amministrative, in violazione delle normative di settore. All’interno di un capannone, adibito a officina, era in corso una vera e propria attività di autoriparazione: i locali erano dotati di ponte di sollevamento, saldatrici, compressori, banconi in metallo con morse, chiavi inglesi e altre attrezzature professionali.

Nel capannone sono state inoltre rinvenute diverse autovetture in fase di riparazione. Identificato il titolare dell’attività abusiva, gli Agenti hanno proceduto al sequestro di tutte le attrezzature meccaniche e al controllo dei veicoli presenti.

Al termine delle verifiche, la Polizia Stradale ha elevato sanzioni amministrative per circa 6.000 euro, sia nei confronti dell’uomo che gestiva l’officina abusiva, sia dei proprietari delle auto che avevano usufruito dei suoi servizi. Il sequestro è stato disposto ai fini della confisca.